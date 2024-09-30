Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,3 düşerken, veri sağlayıcısı Quick'in ekonomistler arasında yaptığı ankette %0,9'luk düşüş ve Temmuz ayındaki %3,1'lik artış bekleniyordu.

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Şirketler üretimin önümüzdeki aylarda toparlanmasını bekliyor. Şirketler üretimin Eylül ayında aylık bazda %2,0 artmasını, Ekim ayında ise %6,1 yükselmesini bekliyor.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın ön verilerine göre, raporlama ayında fabrikalarda ve madenlerde mevsimsellikten arındırılmış üretim endeksi 2020 baz yılı olan 100'e kıyasla 99,7 olarak gerçekleşti.

Bakanlık bu düşüşü otomotiv, elektrik ve bilgi ve iletişim makineleri sektörlerindeki üretim düşüşüne bağladı. İmalatçılarla yapılan bir ankete dayanarak, bakanlık üretimin Eylül ve Ekim aylarında artmasını bekliyor, ancak üretim faaliyetlerindeki belirsizliklerin devam ettiği konusunda da uyarıyor.