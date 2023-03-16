Japonya'nın sanayi üretimi revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre sanayi üretimi ocak ayında bir önceki aya göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 4,6 düşüşten yüzde 5,3 düşüşe çekildi. Yıllık azalış oranı da yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e ulaştı.

Nakliyelerde aylık düşüş yüzde 3,1'den 3,7'ye, yıllık yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çekildi.

Stoklarda aylık düşüş yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e revize edilirken yıllık bazda değişim yaşanmadı.

Sanayinin kapasite kullanım oranında da düşüş yaşandı. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle kapasite kullanım oranı aylık yüzde 5,5, yıllık yüzde 1,76 düşüş gösterdi.