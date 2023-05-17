Japonya'nın sanayi üretimi revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) verilerine göre sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 0,8 artıştan yüzde 1,1'e çıktı. Yıllık değişim ise yüzde 0,8 düşüşten yüzde 0,6'ya geldi.

Nakliyeler aylık yüzde 0,4 artıştan yüzde 0,8'e, yıllık yüzde 0,2 düşüşten yüzde 0,1 artışa revize edildi.

Stoklar nihai verilerle aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 arttı. Öncü verilerle aylık artış yüzde 0,6, yıllık artış yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Sanayinin kapasite kullanım oranında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 1,2 artış yaşandı.