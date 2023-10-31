Japonya'nın sanayi üretimi toparlandı

Otomobil üretimi yüzde 6 yükselerek sanayi üretiminde artışı desteklerken, üretim makineleri üretimi yüzde 3,4 azalarak genel rakamları etkiledi.

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Sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düştü. Temmuz-eylül döneminde üretim bir önceki döneme göre %1,3 geriledi.

Sanayi Bakanlığı verilerine göre Japonya'da perakende satışlar da eylül ayında son üç ayda ilk kez marjinal bir düşüş göstererek ağustos ayına göre %0,1 geriledi. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre ise %5,8 arttı. Beklenti yüzde 5,9 artış olacağı yönündeydi.

Daiwa Securities Group Baş Piyasa Ekonomisti Mari Iwashita, "Bugünkü üretim verilerine bakarak ekonominin önceki dönemdeki güçlü sonuçların ardından üçüncü çeyrekte daralabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu'daki durum da dahil olmak üzere denizaşırı ekonomilerde aşağı yönlü riskler devam ediyor" dedi.

Japonya Çalışma Bakanlığı verileri işsizlik oranının %2,6'ya gerileyerek istihdam piyasasının biraz sıkılaştığını gösterdi. İş/başvuru oranı değişmeyerek 1,29 oldu.