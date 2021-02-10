JD Sports Brexit bürokrasisinden şikayetçi

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Cowgill, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından tedarik zincirinde oluşan gecikme ve artan bürokrasinin çift haneli milyonlarca sterlinlik ek maliyet oluşturduğunu belirten Cowgill, AB'ye gönderilen ürünlerin daha seri ve sorunsuz bir şekilde dağıtımı için AB merkezli bir dağıtım merkezi kurabileceklerini bildirdi.

İngiltere ve AB arasında gerçek anlamda bir Serbest Ticaret Anlaşması olmadığını savunan Cowgill, JD Sports'un, Uzak Asya ülkelerinden getirttiği ürünleri Avrupa'daki mağazalarına gönderdiği zaman gümrük tarifesine tabi tutulduğunu söyledi.

Cowgill, "Bunun tam olarak önceden düşünüldüğünü sanmıyorum. Serbest ticaret ve malların serbest dolaşımı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve AB arasında yapılan anlaşmaya göre ticaret ürünlerinin bildiriminin yapıldığını, sınır kontrollerinin uygulandığını aktaran Cowgill, "Yeni sistem ve bürokrasi, işlevselliği yavaşlatıyor. Ürünlerin serbest dolaşımı ve engeller oldukça zor. Denetimsel evrak işlerinin de kısa zamanda azalacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da bir depolama merkezi açmanın ekonomik açıdan daha mantıklı olacağını belirten Cowgill, yaklaşık 1.000 kişinin bu merkezde istihdam edilmesinin planlandığını kaydetti.