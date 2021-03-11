John Lewis 517 milyon sterlin zarar etti

Hazır giyim, ev tekstili ve elektronik ürünlerin satışını yapan John Lewis’ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 2020 yılında 517 milyon sterlin zarar edildiği kaydedildi.

John Lewis, bir önceki yılda (2019) toplam 146 milyon sterlin kar elde etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’de ocak ayıdan bu yanan devam eden karantina önlemlerinin gevşetilmesi ile birlikte tüm mağazaların yeniden açılmasının planlanmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen John Lewis Yönetim Kurulu Başkanı Sharon White, “Bazı mağazaların artık karlı bir şekilde devam ettirilemeyeceği gerçeğinden kaçış yok. Maalesef, karantinanın sonunda tüm mağazalarımızı yeniden açmayı beklemiyoruz. Bunun tedarik zincirimiz için de etkileri olacaktır.” İfadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1864 yılında kurulan John Lewis’in ülke çapında 42 mağazası bulunuyor.

İngiliz ekonomisi, 2020 yılında salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daralarak son 311 yılın en sert daralmasını yaşadı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) ocak ayında açıkladığı verilere göre, ülkede salgın nedeniyle hazır giyim perakende mağazalarının satışları yüzde 25,1 azalarak son 23 yılın en sert daralmasını kaydetmişti.

İngiltere’de 2020 yılının mart ayından bu yana Topshop, Burton, Dorothy Perkins gibi markaları bünyesinde bulunduran Arcadia Group, Debemhams, Edinburgh Woollen Mill Group, Oasis,Warehouse gibi pek çok dünyaca ünlü perakende zinciri iflas etti.