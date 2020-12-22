Joint Venture Nedir? Ortak Girişimin Özellikleri Nelerdir?

Firmalarda bazen yapılan yenilikler, örneğin yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi ya da hedef kitlenin genişletilmesi gibi durumlarda işletme büyük bir sıçrama yaşayabilir. Ancak şirketlerin çoğu zaman bunu tek başına gerçekleştirmeleri zor olmaktadır.



Joint Venture Nedir?



Bu durum başka firmalar ile ortaklık yaparak atılım gerçekleştirmek olarak açıklanabilir. Bu durum Ortak Girişim ismi ile de bilinir. Çoğunlukla yabancı piyasaya girmek isteyen kişiler Ortak Girişim yaparak bunu daha kolay bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler.



Ortak Girişime İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Şirket olarak yeni bir pazar arayışı içerisine girdiyseniz

Bazı konularda teknik yardım almaya ihtiyaç duyuyorsanız

Yerel şirketlerin ticari avantajlarından ya da hukuk alanındaki deneyimlerinden faydalanmayı düşünüyorsanız

Risk ya da kaynak paylaşımına sıcak bakıyorsanız

Ortak Girişim yapmayı düşünebilirsiniz.



Ortak Girişimin Özellikleri Nelerdir?



Joint Ventıre sisteminde ortaklık yapacağınız firma ile hukuki konularda ve finansal olarak birbirinizden tamamen ayrı olursunuz. Dilerseniz kendi şirketlerinizin dışında yeni bir üçüncü şirket kurabilirsiniz.



Ancak unutulmamalıdır ki üçüncü şirket kurulurken imzalanacak sözleşmenin önemi oldukça büyüktür.



Ortak Girişim ile üçüncü bir şirket kuracaksanız imzalayacağınız sözleşmede her iki tarafın çıkarlarının korunması açısından sözleşme maddeleri çok açık bir şekilde ifade edilmelidir. İki tarafında bu ortak girişime katacakları açık bir dille açıklanmalıdır.



Ortak girişimde bulunacağınız şirket ile fikirlerinizin aynı olması, aynı hedefe yürümeniz, çıkarlarınızın eşit olması ileride yaşanabilecek herhangi bir problemin de önüne geçmiş olur. Böylelikle Ortak Girişim başarılı bir şekilde sonuçlanır.