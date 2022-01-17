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JP Morgan CEO’su Fed’den 7 faiz artışı bekliyor

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene enflasyon nedeniyle piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırabileceğini söyledi. Dimon "6 veya 7 faiz artışı olabilir" ifadelerini kullandı.

17.01.2022 - 07:37 |
JP Morgan CEO’su Fed’den 7 faiz artışı bekliyor

Wall Street’in en büyük bankasının CEO’su, Fed’in piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırması gerekebileceği görüşünde. JP Morgan CEO’su Jamie Dimon analistlere Fed’in enflasyonla mücadele etmek için faizleri 6-7 kez artırması gerekebileceğini söyledi. Fed’in enflasyondaki yükselişle mücadele edeceklerine dair açıklamalarıyla piyasada şimdiden bu yıl için faiz artışı beklentileri yükseldi.

ABD’de enflasyon yüzde 7 ile 40 yılın zirvesine çıktı. Swap piyasaları bu yıl 3 ile 4 faiz artışı fiyatlıyor. Fed yetkilileri de mart ayında faiz artışının başlayabileceğine dair sinyaller veriyor. Fed üyeleri bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre dün JP Morgan’ın dördüncü çeyrek bilançosunun açıklandığı toplantıda konuşan Dimon “Benim düşüncem 4’ten daha fazla faiz artışı olacağı yönünde. 6 veya 7 olabilir. Tüketici güçlü, şirketler çok iyi durumda. Büyüme açısından durum oldukça iyi görünüyor, tek sıkıntı enflasyon” dedi. Dimon faizlerin arttığı bir ortamda ekonominin büyümeyeceği varsayımının hata olacağını söyledi.

Dimon önceki gün verdiği mülakatta da Fed’in bu yıl sadece 4 faiz artışı yapmasının şaşırtıcı olacağını söylemişti.

Goldman Sachs açıklamasında Fed’den bu sene 4 faiz artışı öngörüsünde bulundu. Deutsche Bank da 4 faiz artışı bekleyen bankalar arasında.

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