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JP Morgan CEO'suna göre Bitcoin değersiz

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, kişisel olarak Bitcoin'in "değersiz" olduğunu düşündüğünü ve kripto paraların hükümetler tarafından düzenlenip, denetlenir hale geleceklerini söyledi.

12.10.2021 - 07:39 |
JP Morgan CEO'suna göre Bitcoin değersiz

IIF tarafından düzenlenen bir sanal etkinlikte konuşan Dimon, "Kişisel olarak Bitcoin'in değersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bizim müşterilerimiz yetişkinler. Onlar bu görüşüme katılmıyor olabilirler. Eğer onlar Bitcoin alım veya satımına erişime sahip olmak istiyorlar ise biz onlara yasal, mümkün olduğu kadar temiz bir erişim verebiliriz. Ancak onlara saklama hizmeti veremeyiz." dedi.

Dimon, ABD'de kripto paralara düzenleme, denetim getirilmesinin yakın olduğunu da vurguladı.

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