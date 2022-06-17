JP Morgan emtiada artış bekliyor

JP Morgan Chase & Co.’ya göre emtia arz ve stoklardaki sıkışıklık nedeniyle yatırımcısına güçlü getiri sağlamaya devam edebilir.

Kurum fiyatlarda yükselişlerin kuzey yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığı dönemde yüzde 10’u bulabileceğini, yıl sonuna doğru da yüzde 5 civarında olabileceğini öngördü.

BloombergHT'de yer alan habere göre yıl ortası görünüm raporunu yayınlayan JP Morgan emtia piyasasında oynaklığın sürmesini beklediğini belirtti. Petrol fiyatlarının kısa vadede 150 dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin eden JP Morgan, mısırın 13 dolar olan rekor seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.

Aralarında Natasha Kaneva’nın da olduğu analistlerin raporunda “Stokların bir çıpa sağlayacak seviyede olmaması, Libya’da protestoların artması, ABD’de mahsul koşullarının kötüleşmesi ve Atlantik’te Meksika Körfezi’ndeki rafinerileri kapatabilecek aktif kasırga mevsimi gibi plansız arz kesintilerine karşı savunmasız bırakıyor” denildi.

Mevcut koşullar nedeniyle tüm emtia alım tavsiyesi verilen raporda “Daha önceki dönemlerde gıda fiyatlarında yaşanan enflasyonist baskıların aksine bu durumdaki stok sıkışıklığını çözmek için tek başına yüksek fiyatlar yeterli olmayacaktır ve bu durum bizim görüşümüze göre kalıcı olacaktır” değerlendirmesi yapıldı.