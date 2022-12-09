JP Morgan enerji hisselerinde satış önerdi

Bloomberg News'un haberine göre dün yatırımcılara bilgi notu gönderen Kolanovic, enerji hisse senetlerinin fiyatları ile enerji emtialarının fiyatları arasında çok bir farkın oluştuğuna işaret ederek bunu satış için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Enerji sektörü hisse senetlerinin yüzde 20'den fazla düşmesini beklediğini de ifade eden Kolanovic bunun kısa vadeli bir tavsiye olduğunu özellikle belirtti ve uzun vadede enerji sektörü için güçlü yükseliş beklentisini devam ettirdiğini vurguladı.