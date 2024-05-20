JP Morgan gelir beklentisini yükseltti
JP Morgan Chase, 2024 yılı için gelir beklentisini artırdı. Banka net faiz geliri beklentisini nisana göre 2 milyar dolar artırarak 91 milyar dolara çıkardı.
20.05.2024 - 16:37 | | Foreks Haber
JP Morgan'ın hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde %1 artarak 207,50 doları gördü. Şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 206 dolar.
Haberin Devamı
Banka net faiz geliri açıklamasını, banka takipçilerinin CEO Jamie Dimon ve yönetim ekibini dinlemek üzere toplandığı Manhattan'daki yıllık yatırımcı gününün başlangıcında yaptı.
Net faiz geliri geçen yıl birçok banka yatırımcısı için kilit bir odak noktası oldu. Daha küçük bankalar, faiz oranları ve mevduat maliyetleri yükseldikçe geçen yıl bu ölçütü artırmak için mücadele etti.