JP Morgan gelirini artırdı

JP Morgan'ın net karı 2023'ün aynı dönemine kıyasla %6 artarak 13,42 milyar dolara ulaştı. Bu arada seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bir önceki yıla göre %8 artarak hisse başına 4,44 dolar olarak gerçekleşti.

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"Geçtiğimiz ay, ortak temettüde %10'luk bir artış açıkladık" diyen JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "%15'lik olağanüstü yüksek CET1 sermaye oranımız ve emsallerine göre önde gelen getirilerimiz bize hem büyüme için yeniden yatırım yapma hem de bilançomuzdan ödün vermeden cazip bir sermaye getirisi profilini sürdürme kapasitesi ve esnekliği sağlıyor" ifadelerini kullandı.