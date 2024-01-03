JP Morgan hissesinde rekor yükseliş

ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan'ın hisse senedi %1,2 değer kazanarak 172,08 dolara yükseldi ve Ekim 2021'de ulaştığı zirveyi aştı.

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JP Morgan hissesinin değere 2023 yılında %27 oranında yükseldi.

Bankanın 2022'deki en düşük seviyesinden toparlanması, piyasa değerini yaklaşık 500 milyar dolara çıkardı.

Yatırımcıların 2023'ün başlarında bölgesel bankaların çöküşünün ardından büyük bankalara yöneldiklerini belirten analistler, JP Morgan'ın iflas eden First Republic Bank'ın FDIC'den satın alınmasından yararlandığını savundu.

Bloomberg tarafından analistlerin 12 aylık fiyat hedeflerinden derlenen verilere göre JP Morgan hissesinde bu yıl için beklenen getiri potansiyeli yaklaşık %3.