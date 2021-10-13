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JP Morgan net karını artırdı

ABD'nin büyük bankalarından JP Morgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24'lük artış gösterdi.

13.10.2021 - 15:20 | | AA
JP Morgan net karını artırdı

ABD'li yatırım bankalarından JP Morgan Chase, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 11,7 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 9,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,74 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 2,92 dolar seviyesindeydi.

JP Morgan Chase'in 2021'nin üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 29,65 milyar dolar oldu.

Banka, 2020'nin aynı döneminde 29,25 milyar dolar gelir elde etmişti. JP Morgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının etkilerine ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen ekonominin iyi bir büyüme göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Dimon, ekonomik görünüm iyileşmeye devam ederken senaryolarının buna göre geliştiğine vurgu yaptı.

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