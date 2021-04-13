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JP Morgan satış tavsiye etti

JP Morgan, gelişmekte olan piyasa para birimlerine ilişkin tavsiyesinde yıl başına göre 180 derece dönüş yaparak satış yapılması tavsiyesinde bulundu.

13.04.2021 - 09:33 | | Foreks
JP Morgan satış tavsiye etti

JP Morgan analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Gelişmekte olan piyasa risk dağılımımızda bir adım daha geri çekildik ve gelişmekte olan piyasa para birimleri için tavsiyemizi 'ağırlığını azalt'a indirdik" ifadelerine yer verdiler.

Gelişmekte olan piyasaların ABD gibi gelişmiş piyasaların uzun bir süre altında performans göstermeleri olasılığına işaret eden analistler, artan koronavirüs vakaları, yavaş ilerleyen aşılamanın da risk faktörleri olduğunu vurguladılar.

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