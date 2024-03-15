JP Morgan'a 348 milyon dolar ceza

Para cezaları, Fed ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından ayrı emirlerle uygulandı.

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OCC, JP Morgan'ın "güvenli olmayan veya sağlam olmayan uygulamalarda bulunduğunu" ve "aktif olduğu ticaret platformları üzerinde yeterli yönetişim kuramadığını" söyledi.

Fed, ülkenin en büyük bankasının 2014-2023 yılları arasında "en az 30 küresel alım satım platformunda milyarlarca alım satım faaliyetini denetlemede başarısız olduğunu" söyledi.