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Uzmanpara JP Morgan'a 348 milyon dolar ceza
Haberler Uzmanpara JP Morgan'a 348 milyon dolar ceza

JP Morgan'a 348 milyon dolar ceza

JP Morgan Chase, müşterilerinin ve çalışanlarının alım satımlarını izlemede başarısız olduğu iddiasıyla ABD'li düzenleyicilere 348 milyon dolar ceza ödeyecek.

15.03.2024 - 09:24 |
JP Morgan'a 348 milyon dolar ceza

Para cezaları, Fed ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından ayrı emirlerle uygulandı.

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OCC, JP Morgan'ın "güvenli olmayan veya sağlam olmayan uygulamalarda bulunduğunu" ve "aktif olduğu ticaret platformları üzerinde yeterli yönetişim kuramadığını" söyledi.

Fed, ülkenin en büyük bankasının 2014-2023 yılları arasında "en az 30 küresel alım satım platformunda milyarlarca alım satım faaliyetini denetlemede başarısız olduğunu" söyledi.

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