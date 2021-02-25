JP Morgan'dan Bitcoin açıklaması

Kuruluşun değerlendirmesinde Bitcoin'in eylül ayından bu yana yalnızca 11 milyar dolarlık kurumsal yatırımcı girişi olmasına karşın kripto para biriminin piyasa hacminin aynı zaman diliminde 700 milyar dolar arttığı kaydedildi.

Raporda, Bitcoin'in mevcut ortamda bir hedge aracı olarak değer taşımadığı yorumunda da bulunuldu. Bitcoin'e yatırımı tercih eden yatırımcılar ile hisse senedi piyasasında tekil isimleri tercih eden yatırımcı profili arasında önemli bir benzerlik bulunduğu ifade edildi.

JP Morgan, son 1 yıllık dönemde hisse senedi piyasalarının hareketi ile Bitcoin arasında korelasyon oluştuğu, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiğini belirtti.