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JP Morgan'dan hisse tavsiyesi

JP Morgan stratejistleri yükselen tahvil faizlerinden en olumlu etkilenecek sektörün bankacılık olduğunu belirtirken; otomotiv, enerji, madencilik ve sigorta gibi sektörlerin de pozitif etkileneceğini söyledi.

10.01.2022 - 13:01 |
JP Morgan'dan hisse tavsiyesi

JP Morgan, ABD’de tahvil faizlerinin yükselmeye devam edeceğini ve faizlerden pozitif etkilenen şirketler için 'ağırlık artır' tavsiyesini koruduklarını söyledi.

JP Morgan stratejistleri bankacılığın tahvil faizlerindeki yükselişten en olumlu etkilenen sektör olacağını belirtirken otomotiv, madencilik, enerji ve sigorta sektörlerinin de yükselen tahvil faizlerinden pozitif etkilenmesini bekliyor.

Sağlık, tüketim ürünleri ve enerji dağıtım şirketlerinin yükselen faizlerden negatif etkileneceğini belirten; JP Morgan, enflasyon forwardları ve tahvil faizleri arasındaki farkın hala çok fazla olduğunu ama bunun faizlerin yükselmesiyle kapanacağını vurguladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre JP Morgan stratejistleri tahvil faizlerinin yükselmesinin ekonomik hareketliliğe negatif etkisinin çok önemli bir derecede olmayacağını söyledi.

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