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JP Morgan'dan korkutan petrol tahmini

JP Morgan tarafından yapılan analizde olası bir felaket senaryosunda petrol fiyatlarının 380 dolar/varili görebileceği belirtildi.

04.07.2022 - 13:25 |
JP Morgan'dan korkutan petrol tahmini

JP Morgan cuma günü yayınladığı raporda ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.

Yayınlanan raporda "G7'nin Rusya'nın petrol gelirlerini azaltma hedefi çerçevesinde petrol fiyatına 50-60 dolar/varil sınırı getirmesi Rusya'nın petrol akışını sürdürmesi halinde işe yarayabilir. Ancak Rusya'nın iş birliği yapmaması ve misillemede bulunma riski var. Rusya kendi ekonomik çıkarlarına aşırı zarar vermeden petrol üretimini 5 milyon varil/gün civarında kısabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatları fırlar" tespiti yapıldı.

JP Morgan'a göre petrol arzının 3 milyon varil/gün azalması halinde brent petrolde fiyat 190 dolar/varili, 5 milyon varil/gün azalması halinde 380 dolar/varili görebilir.

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