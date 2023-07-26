JP Morgan'dan ons altın tahmini

JP Morgan, ABD'de olası bir resesyon öncesinde altın için bir fırsat gördüğünü ve faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla fiyatların yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons seviyesini aşacağını tahmin etti.

Banka ons altının 2024 yılında yeni rekora ulaşacağını öngördü.

JP Morgan'ın Küresel Emtia Araştırma Müdürü Greg Shearer yaptığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlaması beklentisinin gerçekleşmesiyle birlikte ABD'de reel getirilerin düşmesinin değerli metal için "önemli bir itici güç" olacağını savundu.

2024'ün son çeyreğinde ons altın için ortalama fiyat hedefi 2.175 dolar olarak ortaya koyan JP Morgan, Fed'in para politikasında gevşemeye başlamasından önce ABD'de hafif bir resesyon yaşanacağı tahminiyle birlikte risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.