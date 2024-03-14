JP Morgan'dan ons altın tahmini

Kaneva, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

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Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğinin ve Fed'in gerçekten de faizde indirime gittiğinin teyit edilmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.