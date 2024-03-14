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Uzmanpara JP Morgan'dan ons altın tahmini
Haberler Uzmanpara JP Morgan'dan ons altın tahmini

JP Morgan'dan ons altın tahmini

JP Morgan Chase & Co. için altın, emtia piyasalarında 1 numaralı seçim ve bankanın küresel emtia araştırma başkanı Natasha Kaneva'ya göre fiyat bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeline sahip.

14.03.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
JP Morgan'dan ons altın tahmini

Kaneva, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

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Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğinin ve Fed'in gerçekten de faizde indirime gittiğinin teyit edilmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

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