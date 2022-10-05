JP Morgan'dan petrol tahmini

OPEC+'ın bugün Viyana'da yapılacak toplantısını değerlendiren JP Morgan, bir anlaşma olsun ya da olmasın OPEC+'ın üretimi kısmayı değerlendirdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte petrol fiyatını yeniden 100 dolar/varili test ettireceğini savundu.

OPEC+'ın üretimi kısma kararı alması halinde ABD'nin buna karşı adımları olacağını öngören JP Morgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.

JP Morgan, ABD'nin daha önce açıkladığı stratejik rezervlerden 26 milyon varil petrol satışı kararını 2022 yılı dördüncü çeyrek yerine 2023 yılı ilk çeyrekte gerçekleştirmesini beklediklerini de ifade etti.

JP Morgan dördüncü çeyrekte küresel petrol talebinin 0,9 milyon varil/gün artarak 101, milyon varil/gün seviyesine yükseleceğini tahmin etti.