JP Morgan'dan S&P 500 tahmini

Stratejistler, S&P 500 endeksi için 2024 hedefini 4.200 puan olarak belirledi. Bu, endeksin cari seviyenin yaklaşık %8 altında düşeceği anlamına geliyor.

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JP Morgan'dan Dubravko Lakos-Bujas ve ekibi yayınladıkları raporda, "ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından para politikasının hızlı bir şekilde gevşetilmemesi durumunda gelecek yıl hisse senetleri için daha zorlu bir makro zemin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

JP Morgan, 2024 yılında S&P 500 şirketlerinin ortalama kazançlarının %2 ile %3 oranında artmasını bekliyor ki bu oran, gelecek yıl için %11,4'lük konsensüs analist tahmininin oldukça altında.