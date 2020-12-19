Kadastro Nedir, Türleri Nelerdir? Kadastro Neden Yapılır, Ne İşe Yarar?

Mal ve mülk söz konusu olduğu zaman, özellikle taşınmazlar açısından pek çok kişinin karşısına kadastro çıkar. İnternet üzerinden de bu yüzden kadastronun ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda birçok kişi araştırma gerçekleştiriyor.



Kadastro Nedir?



Taşınmaz olan mülklerin sınırı ve değerinin devlet bünyesinde planlanarak meşru kılınmasına kadastro denmektedir. Daha genel bir basit anlatımla belli bir bölgedeki arsaların kaydının tutulması şeklinde ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda arsanın büyüklüğü ve niteliği ile beraber değeri hukuki haklarını ön plana çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak devlet kapsamında planlı şekilde işlem yapılarak kayıt altına alınır. Bütün taşınmaz malların harita ve arazi üzerinden ele alınması suretiyle, hukuki durumları ile beraber üzerindeki hakların belirlenmesi noktasında işlem gerçekleştirilir.



Kadastro Türleri Nelerdir?



Mülk ve taşınmaz konusunda yapıların değerleri ile birçok farklı unsuru açısından farklı kadastro türleri bulunmaktadır.



- Vergi kadastrosu

- Hukuki kadastro

- Çok amaçlı kadastro

- Arazi idaresi

- Arazi yönetimi



Mülkiyetin tespiti ve vergisi ile beraber değeri üzerinden ele alınan farklı türler, kadastro kapsamında işleme tabi tutulur. Bu doğrultuda kadastro türleri politikaya bağlı olarak tanımı üzerinden değişkenlik göstermekte ve buna göre ele alınmaktadır.



Kadastro Neden Yapılır?



Kadastro birçok farklı sebep doğrultusunda ele alınmakta ve devlet yönetimi kapsamında uygulanmaktadır.



- Tapuya kaydedilmemiş ve diğer bir tabirle tapusuz olarak geçen taşınmazları kayıt altına almak.

- Tapulu taşınmazlardaki kayıtlarda meydana gelen değişikliği tespit etmek ve kayıtları yenilemek.

- Taşınmazlar adına kadastro planlarını ele almak.

- Taşınmazların gerçek olarak hak sahiplerinin kimler olduğunu tespit etmek ve belirlemek.



Bu gibi sebeplerden dolayı kadastro yasal yürürlük kapsamında büyük bir öneme sahiptir. Devlet kontrolü altında taşınmaz için yapılan tespit ve kayıt ile beraber, ileride yaşanabilecek olası problemlere karşı çözüm elde edilir.



Kadastro Ne İşe Yarar?



Taşınmazlar açısından kadastro büyük bir öneme sahiptir. En önemli hususlardan biri tapusuz olan ve henüz kayda geçmemiş taşınmazların tapulu hale gelmesidir. Bu sayede taşımada sahip olan kişi belirlenmek suretiyle, meydana gelebilecek olası tartışma ve sorunlar başlamadan biter. Aynı zamanda tapuda taşınmazlarda daha sonra meydana gelebilecek değişiklikler neticesinde sorun yaşanmaması için, tespit yapmak ve kayıt yenileme işlemi gerçekleşir. Taşınmazların kadastro bünyesinde kayıt altına alınması, ileride üzerine çıkacak olan kat kapsamında da yasal işlemlerin gerçekleşmesine fırsat tanır.



Kadastro Zorunlu mudur?



Kayıt altına alınmamış bütün farklı taşınmazların kayda geçmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı devlet kontrolü altında tüm taşınmazlar için kadastro bir mecburiyettir. Zorunlu olarak kadastro bünyesinde taşınmazlar kaydedilmek suretiyle sahibi ortaya çıkarılır.