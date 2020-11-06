Kalkınma bankalarından yeşil finansmana 197 milyar dolar

26 ulusal ve bölgesel kalkınma bankası tarafından oluşturulan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) verilerine göre, 2019 yılı itibarıyla yeşil finansmana sağlanan kaynak 2018'e göre %47 artarak 197 milyar dolara çıktı.

Kuruluşun verilerine göre, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana küresel ısınmanın önlenmesi için kullanılan kaynak 867 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.