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06.11.2020 - 13:48 |

Kalkınma bankalarından yeşil finansmana 197 milyar dolar

Kalkınma Bankaları geçen yıl yeşil finansmana 197 milyar dolar kaynak sağladılar.

Kalkınma bankalarından yeşil finansmana 197 milyar dolar
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26 ulusal ve bölgesel kalkınma bankası tarafından oluşturulan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) verilerine göre, 2019 yılı itibarıyla yeşil finansmana sağlanan kaynak 2018'e göre %47 artarak 197 milyar dolara çıktı.

Kuruluşun verilerine göre, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana küresel ısınmanın önlenmesi için kullanılan kaynak 867 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

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