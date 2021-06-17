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Kamu bankaları döviz fazlası verdi

Geçen hafta döviz açığı veren kamu mevduat bankaları bu hafta döviz fazlası verdi.

17.06.2021 - 14:12 |
Kamu bankaları döviz fazlası verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 11 Haziran haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 225 milyon dolar fazla olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu geçen hafta 5 milyon dolar fazla olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 37,28 milyar dolar oldu.

BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı yaratmıyor.

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