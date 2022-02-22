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Kapasite kullanım oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranı şubat ayında 1 puan azaldı.

22.02.2022 - 10:05 |
Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

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