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Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

26.08.2024 - 10:32 |
Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1763 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.

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