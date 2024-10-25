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Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

25.10.2024 - 10:56 |
Kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2'ye geriledi.

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