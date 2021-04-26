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Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktı.

26.04.2021 - 10:10 | | AA
Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 75,9'a yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,6 puan artarak yüzde 76,2'ye çıktı.

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