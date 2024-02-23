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Kapasite kullanım oranı arttı

Kapasite kullanım oranı (KKO-MA) şubatta 0,6 puan arttı.

23.02.2024 - 10:33 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı şubatta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

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2024 yılı Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. 

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