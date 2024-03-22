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Uzmanpara Kapasite kullanım oranı arttı
Haberler Uzmanpara Kapasite kullanım oranı arttı

Kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), mart ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

22.03.2024 - 10:23 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

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