Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.