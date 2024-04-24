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Uzmanpara Kapasite kullanım oranı azaldı
Haberler Uzmanpara Kapasite kullanım oranı azaldı

Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

24.04.2024 - 10:09 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı azaldı

2024 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

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