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Uzmanpara Kapasite kullanım oranı azaldı
Haberler Uzmanpara Kapasite kullanım oranı azaldı

Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

27.05.2024 - 10:27 | | Foreks Haber
Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

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