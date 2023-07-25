Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan elde edilenlere göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.