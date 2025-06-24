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Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

24.06.2025 - 10:35 | | AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

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