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Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine indi.

25.05.2021 - 10:19 | | AA
Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.746 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 75,3'e geriledi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artarak yüzde 75,2'ye indi.

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