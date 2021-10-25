Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKapasite kullanım oranı geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Kapasite kullanım oranı geriledi

Kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi.

25.10.2021 - 10:12 | | AA
Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.747 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 78'e düştü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5'e indi.

Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

Rüzgarda 8 ayda devreye alınan kapasite yıllık bazda arttı

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

Yerli turistin önemi salgında daha çok anlaşıldı

Kağıthane'de korku sokağı

Kağıthane'de korku sokağı

Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

Son dakika: Kamu bankalarından faiz indirimi!

Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

Çin'de laboratuvarda patlama! Can kayıpları var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

İşyeri sahibiyle kavga etti! Onu bulamayınca kardeşini öldürdü

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Sıradaki Haber
Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

Merkel'in emeklilik sonrası planı ne olacak?

Sıradaki Haber
Kağıthane'de korku sokağı

Kağıthane'de korku sokağı

Sıradaki Haber