Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKarşılıksız çek adedi artış gösterdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Karşılıksız çek adedi artış gösterdi

Karşılıksız çek adedi artış gösterdi

Bankalararası Takas Odaları'na ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

03.01.2022 - 13:10 |
Karşılıksız çek adedi artış gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre geçen ay karşılıksız çek adedi 9 bin 353 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 9 bin 4 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 13 bin 182 adede göre ise düşüş gösterdi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 2,51 milyar TL'den 1,67 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 481 bin 192 adetten 1 milyon 86 bin 389 adede, tutarı 114,6 milyar TL'den 94,7 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 450 bin 191 adetten 1 milyon 65 bin 59 adede, tutarı 110,4 milyar TL'den 91,3 milyar TL'ye indi.

    CHP'den iki başkana uyarı cezası
    Erdoğan: Gururla söylüyorum, bu bir rekordur
    SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı açıklandı
    Dünyada bir ilk olacak! Omicron'a karşı koruma oranı ortaya çıktı
    'Öldü' diye kefenledikleri bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı
    Dereden kan aktı! Evdeki izler cinayeti ortaya çıkardı
    Ayakta duramadı yere düştü! 'Tedavim bitene kadar köşeme çekileceğim'
    Galatasaray'da son dakika Fatih Terim depremi!
    Survivor All Star başlamadan kavga çıktı!
    Okul önünde gerginlik! Velileri sarsan iddia
    Taliban operasyonu! 3 bin litreyi nehre döktüler
    Ünlü otomobil markası geri dönüyor!
    Transferde büyük sürpriz! Boupendza için girişimler başladı
    'Türkiye'yi durdurmak' için gülünç öneri! Son çareleri bu oldu
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    CHP'den iki başkana uyarı cezası
    CHP'den iki başkana uyarı cezası
    Erdoğan: Gururla söylüyorum, bu bir rekordur
    Erdoğan: Gururla söylüyorum, bu bir rekordur
    SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı açıklandı
    SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı açıklandı
    Dünyada bir ilk olacak! Omicron'a karşı koruma oranı ortaya çıktı
    Dünyada bir ilk olacak! Omicron'a karşı koruma oranı ortaya çıktı
    'Öldü' diye kefenledikleri bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı
    'Öldü' diye kefenledikleri bebek mezarlık yolunda ağlamaya başladı
    Dereden kan aktı! Evdeki izler cinayeti ortaya çıkardı
    Dereden kan aktı! Evdeki izler cinayeti ortaya çıkardı
    Ayakta duramadı yere düştü! 'Tedavim bitene kadar köşeme çekileceğim'
    Ayakta duramadı yere düştü! 'Tedavim bitene kadar köşeme çekileceğim'
    Galatasaray'da son dakika Fatih Terim depremi!
    Galatasaray'da son dakika Fatih Terim depremi!
    Survivor All Star başlamadan kavga çıktı!
    Survivor All Star başlamadan kavga çıktı!
    Okul önünde gerginlik! Velileri sarsan iddia
    Okul önünde gerginlik! Velileri sarsan iddia
    Taliban operasyonu! 3 bin litreyi nehre döktüler
    Taliban operasyonu! 3 bin litreyi nehre döktüler
    Ünlü otomobil markası geri dönüyor!
    Ünlü otomobil markası geri dönüyor!
    Transferde büyük sürpriz! Boupendza için girişimler başladı
    Transferde büyük sürpriz! Boupendza için girişimler başladı
    'Türkiye'yi durdurmak' için gülünç öneri! Son çareleri bu oldu
    'Türkiye'yi durdurmak' için gülünç öneri! Son çareleri bu oldu
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    'Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz mu oldu?

    'Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz mu oldu?

    Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı