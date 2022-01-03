Karşılıksız çek adedi artış gösterdi

Merkez Bankası verilerine göre geçen ay karşılıksız çek adedi 9 bin 353 adet oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 9 bin 4 adet olmuştu.

Karşılıksız çek bir önceki ayda açıklanan 13 bin 182 adede göre ise düşüş gösterdi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 2,51 milyar TL'den 1,67 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 481 bin 192 adetten 1 milyon 86 bin 389 adede, tutarı 114,6 milyar TL'den 94,7 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 450 bin 191 adetten 1 milyon 65 bin 59 adede, tutarı 110,4 milyar TL'den 91,3 milyar TL'ye indi.