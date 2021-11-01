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Karşılıksız çek adedi geriledi

Bankalararası Takas Odaları'na ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi ekim ayında yıllık bazda düşüş gösterdi.

01.11.2021 - 14:00 |
Karşılıksız çek adedi geriledi

Merkez Bankası verilerine göre, geçen ay karşılıksız çek adedi 5 bin 457 oldu. Karşılıksız çek adedi geçen yıl aynı ay 5 bin 627 olmuştu.

Karşılıksız çek adedi bir önceki ayda belirlenen 10 bin 111 rakamına göre de düşüş gösterdi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 939,6 milyon TL'den 550,7 milyon TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 962 milyon 303 bin adetten 570 bin 540 adede, tutarı 81,65 milyar TL'den 57,41 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 958 bin 484 adetten 556 bin 85 adede, tutarı 78,56 milyar TL'den 55,31 milyar TL'ye indi.

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