Kartlı ödeme tutarı arttı

Nisan ayı sonunda Türkiye’de 105,8 milyon adet kredi kartı, 176,1 milyon adet banka kartı ve 77,3 milyon adet ön ödemeli kart sayısına ulaşıldı.

2022 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19’luk, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 27’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 359,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nisan ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119 artarak 544 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 422,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 112,5 milyar TL’sinde banka kartları, 9,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Bu dönemde her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşti. Kartlı ödemelerde temassız işlem payı yüzde 74,4 oldu.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 114, banka kartı ile ödemelerde yüzde 145 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 105 olarak gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan işlemler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış göstermiştir. 2023 yılı Nisan ayında kartlı ödemeler ile yapılan işlemlerin yüzde 55’i kredi kartları, yüzde 39’u banka kartları ve yüzde 6’sı ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirilmiştir. Kredi kartı ve ön ödemeli kartlar ile yapılan işlemlerde büyüme, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 olurken banka kartı ile yapılan işlemlerde bu oran yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artarak 148,6 milyar TL oldu. Geçen yıl Nisan ayında yüzde 25,5 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 26,6 seviyesine ulaştı.