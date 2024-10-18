Kartlı ödeme tutarı arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı.

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Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 13'lük, banka kartı sayısında yüzde 5'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Eylülde toplam kart sayısı ise 423,1 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylülde yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 1 trilyon 449,4 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 220,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 200,3 milyar lirasında banka kartları, 28,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Kredi kartı ile yapılan ödemelerde eylülde, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 86, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 104 oldu.

KARTLI ALIŞVERİŞ SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 16 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylülde yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,58 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 550,3 milyonunda banka kartları, 117,2 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 4, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 428,5 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 225,1 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 458,8 milyar lira oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız yapıldı.