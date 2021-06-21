Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKashkari'den faiz açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Kashkari'den faiz açıklaması

Kashkari'den faiz açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "2023 sonuna kadar faiz artırımı yapılmasına karşıyım." dedi.

21.06.2021 - 07:33 |
Kashkari'den faiz açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasının pandemi öncesindeki gücüne dönmesine imkan verilmesi için gösterge faizin en azından 2023 sonuna kadar sıfıra yakın tutulması taraftarı olduğunu söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kashkari, "Amerikalıların büyük çoğunluğu çalışmak istiyorlar ve ben onları yok saymaya hazır değilim. Onlara çalışmaları için şans vermek istiyorum. Enflasyon beklentileri çıpalanmış olmaya devam ettikçe faiz artırımı konusunda sabırlı olalım ve maksimum istihdamın başarılmasına imkan verelim" diye konuştu.

Fed'in çarşamba günü yayınlanan çeyrek dönem ekonomik projeksiyonlar raporunda 2023 yılında iki adet çeyrek baz puanlık faiz artırımı öngören Fed üyeleri arasında olmadığını belirten Kashkari, "Ufukta faiz artırımı görmüyorum, çünkü maksimum istihdamı başarmamızın gerçekten zaman alacağını düşünüyorum ve yüksek enflasyon rakamlarının geçici olduğuna inanıyorum. Yüksek fiyatlar ekonominin yeniden açılması tarafından yönlendiriliyor ve arz yetersizlikleri azaldıkça fiyat artışları hafifleyecek" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kartal'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

    Kartal'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

    Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor

    Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten haber alınamıyor

    Brezilya'da kabus bitmek bilmiyor!

    Brezilya'da kabus bitmek bilmiyor!

    Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

    Ticaret Bakanlığı mayısta 408 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

    PTT iş yerleri normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açılıyor

    PTT iş yerleri normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açılıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kartal'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

    Kartal'da aşırı hızlı otomobilin sürücüsü caddeyi birbirine kattı

    Sıradaki Haber
    Fatura borcu olana müjde! İndirim fırsatı, faizsiz...

    Fatura borcu olana müjde! İndirim fırsatı, faizsiz...

    Sıradaki Haber
    Sokaklar göle döndü, evleri su bastı

    Sokaklar göle döndü, evleri su bastı

    Sıradaki Haber
    Son depremler listesi (21 Haziran) En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

    Son depremler listesi (21 Haziran) En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

    Sıradaki Haber