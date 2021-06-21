Kashkari'den faiz açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasının pandemi öncesindeki gücüne dönmesine imkan verilmesi için gösterge faizin en azından 2023 sonuna kadar sıfıra yakın tutulması taraftarı olduğunu söyledi.



Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kashkari, "Amerikalıların büyük çoğunluğu çalışmak istiyorlar ve ben onları yok saymaya hazır değilim. Onlara çalışmaları için şans vermek istiyorum. Enflasyon beklentileri çıpalanmış olmaya devam ettikçe faiz artırımı konusunda sabırlı olalım ve maksimum istihdamın başarılmasına imkan verelim" diye konuştu.



Fed'in çarşamba günü yayınlanan çeyrek dönem ekonomik projeksiyonlar raporunda 2023 yılında iki adet çeyrek baz puanlık faiz artırımı öngören Fed üyeleri arasında olmadığını belirten Kashkari, "Ufukta faiz artırımı görmüyorum, çünkü maksimum istihdamı başarmamızın gerçekten zaman alacağını düşünüyorum ve yüksek enflasyon rakamlarının geçici olduğuna inanıyorum. Yüksek fiyatlar ekonominin yeniden açılması tarafından yönlendiriliyor ve arz yetersizlikleri azaldıkça fiyat artışları hafifleyecek" dedi.