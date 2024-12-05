Kasım ayında en çok Tesla kazandırdı

ABD ekonomisinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceğine olan güven varlığını korumaya devam ederken, kasım ayında ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Söz konusu parasal gevşeme pay piyasaları tarafından olumlu karşılansa da ABD'de yapılan başkanlık seçimleri bu etkinin sınırlı kalmasına neden oldu.

Haberin Devamı

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump'ın uygulayacağını belirttiği ticari tarife söylemleri ve yeni kurulacak kabineye yönelik belirsizlikler de pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırdı.

Bunun yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın şiddetlenebileceği endişesi, taraflardan gelen sert açıklamalar ve Orta Doğu'daki artan gerilim kasım ayı boyunca yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Ocak-kasım döneminde dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de kasım sonu itibarıyla Apple zirvede kalmayı sürdürdü.

Apple'ı piyasa değeri sıralamasında Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Saudi Aramco, Meta Platforms, Tesla, Berkshire Hathaway ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Haberin Devamı

Yılın 11 ayında Apple, Nvidia ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde kasım ayının son işlem günü itibarıyla Apple, Nvidia ve Microsoft'un önünde yer alarak 3,587 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Nvidia 3,385 trilyon dolarla ve Microsoft 3,148 trilyon dolarla Apple'ı izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,185 trilyon dolarla Amazon, 2,076 trilyon dolarla Alphabet (Google), 1,768 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,449 trilyon dolarla Meta Platforms, 1,107 trilyon dolarla Tesla, 1,040 trilyon dolarla Berkshire Hathaway ve 957,74 milyar dolarla TSMC şeklinde oldu.

KASIM AYINDA EN DEĞERLİ 10 ŞİRKET İÇİNDE PAY PİYASALARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN TESLA OLDU

Kasım ayında dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Tesla oldu. Tesla'nın hisse senedi fiyatı ekim sonundan bu yana yüzde 38,15, yılbaşından bu yana da yüzde 38,91 yükselerek 345,16 dolara çıktı.

Analistler, Tesla'nın sahibi olan Elon Musk'ın seçim süreci boyunca Trump'ın yakınında yer aldığını belirterek, Trump'ın zaferi sonrasında Tesla hisselerindeki yükselişin dikkati çektiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Buna ek olarak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili oldu.

Tesla hisselerini aylık bazda yüzde 11,53 yükselişle ABD'li e-ticaret devi Amazon ve yüzde 7,12 değer kazancıyla Berkshire Hathaway hisseleri takip etti. Kasım ayında Amazon'un, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurması, Şükran günü ile Efsane Cuma (Black Friday) gibi e-ticaretin öne çıktığı bir dönemin devam ediyor olması şirketin pay piyasalarındaki performansını destekledi.

AYLIK OLARAK EN ÇOK KAYBETTİREN TSMC OLDU

Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yatırımcısına kasım ayında en çok kazandıran dördüncü şirket Apple olurken, şirketin hisse senedi yüzde 5,06 kazançla 237,33 dolara ulaştı.

Microsoft hisseleri yüzde 4,21 yükselişle 423,46 dolara, Nvidia hisseleri yüzde 4,14 artışla 138,25 dolara, Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco şirketinin hisseleri yüzde 1,67 değer kazancıyla 27,45 riyale ve Meta Platforms hisseleri yüzde 1,19 primle 574,32 dolara çıktı.

Haberin Devamı

Ay sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında 10'uncu sırada yer alan TSMC aylık olarak yüzde 3,09 düşüş kaydederek 184,66 dolara geriledi. Alphabet hisseleri de kasım ayında değer kaybederek yüzde 1,27 azalışla 170,49 dolara düştü.

Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan, Google'ı "Chrome" internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti. Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın, Chrome'un elden çıkarılmasını gerektirdiği belirtilerek, bunun şirketin aramadaki kontrolünü kalıcı olarak durduracağı ve rakip arama motorlarının tarayıcıya erişmesine imkan tanıyacağı vurgulanmıştı.

Alphabet hisselerindeki söz konusu seyirde devam eden tekelleşme davasının etkili olduğu kaydeden analistler, gelecek dönemde konuyla ilgili haber akışının şirket hisselerinin yönü üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.