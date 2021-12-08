Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKatar ile swap anlaşması uzatıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Katar ile swap anlaşması uzatıldı

Katar ile swap anlaşması uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının yapılan düzenleme ile uzatılmasına karar verildi.

08.12.2021 - 09:41 |
Katar ile swap anlaşması uzatıldı

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki para birimi swap anlaşması uzatıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Katar ve Türkiye, Katar Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki Türk Lirası ve Katar Riyali takas düzenlemesinin uzatılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasından memnuniyetlerini ifade ederler." denildi.

TCMB, Katar Merkez Bankası ile Mayıs 2020'de imzalanan anlaşma çerçevesinde geçen yıl Katar'dan 10 milyar dolar almıştı ve anlaşmanın boyutu 15 milyar dolara ulaşmıştı. İlk anlaşma ise 2018 yılında gerçekleştirilmişti.

15 ANLAŞMA İMZALANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında' Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu' Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü'nü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.

'Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında' Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu, 'Protokol Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı ve 'Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında '2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı' ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında '2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine' Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında 'Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı'na Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Katar İş İnsanları Derneği Başkanı Şeyh Faisal bin Qassim Al Thani imzaladı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması, İbn Haldun Üniversitesi ile Katar Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması da yine Doha'da imza altına alınacak.

    AK Parti ve CHP grubu arasında Meclis'te yumruklu kavga
    16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da yeni başbakan belli oldu
    30 milyar dolarlık anlaşma!
    'Film' gibi hikaye! İzlediği filmden etkilendi, Samsun'dan Nepal'e gitti
    Emeklilerin gözü kulağı bu haberde! 'Ek zam' masada
    Araç sahiplerine MTV müjdesi! Canlı yayında rakam verdi
    Enis'ten 'Doğalım, iftira atmayın' çıkışı! Estetiklerini tek tek saydı
    'Yapmayın hamileyin' çığlığı yankılandı! 'Bu nasıl vicdansız bir karar'
    Dortmund - Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi
    Bakan Kasapoğlu sert çıktı: Bu çevrimdışı muhalefet zihniyeti...
    MasterChef'te ortalık karışıyor! 'Bu mafya ayaklarını bırak'
    Beşiktaş'ta N'Sakala'dan skandal Haaland paylaşımı, hemen sildi
    Kişi başı 45 bin dolar! İstanbul'da otelde basıldılar
    Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar geliyor
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    AK Parti ve CHP grubu arasında Meclis'te yumruklu kavga
    AK Parti ve CHP grubu arasında Meclis'te yumruklu kavga
    16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da yeni başbakan belli oldu
    16 yıllık Merkel dönemi sona eriyor! Almanya'da yeni başbakan belli oldu
    30 milyar dolarlık anlaşma!
    30 milyar dolarlık anlaşma!
    'Film' gibi hikaye! İzlediği filmden etkilendi, Samsun'dan Nepal'e gitti
    'Film' gibi hikaye! İzlediği filmden etkilendi, Samsun'dan Nepal'e gitti
    Emeklilerin gözü kulağı bu haberde! 'Ek zam' masada
    Emeklilerin gözü kulağı bu haberde! 'Ek zam' masada
    Araç sahiplerine MTV müjdesi! Canlı yayında rakam verdi
    Araç sahiplerine MTV müjdesi! Canlı yayında rakam verdi
    Enis'ten 'Doğalım, iftira atmayın' çıkışı! Estetiklerini tek tek saydı
    Enis'ten 'Doğalım, iftira atmayın' çıkışı! Estetiklerini tek tek saydı
    'Yapmayın hamileyin' çığlığı yankılandı! 'Bu nasıl vicdansız bir karar'
    'Yapmayın hamileyin' çığlığı yankılandı! 'Bu nasıl vicdansız bir karar'
    Dortmund - Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi
    Dortmund - Beşiktaş maçını spor yazarları değerlendirdi
    Bakan Kasapoğlu sert çıktı: Bu çevrimdışı muhalefet zihniyeti...
    Bakan Kasapoğlu sert çıktı: Bu çevrimdışı muhalefet zihniyeti...
    MasterChef'te ortalık karışıyor! 'Bu mafya ayaklarını bırak'
    MasterChef'te ortalık karışıyor! 'Bu mafya ayaklarını bırak'
    Beşiktaş'ta N'Sakala'dan skandal Haaland paylaşımı, hemen sildi
    Beşiktaş'ta N'Sakala'dan skandal Haaland paylaşımı, hemen sildi
    Kişi başı 45 bin dolar! İstanbul'da otelde basıldılar
    Kişi başı 45 bin dolar! İstanbul'da otelde basıldılar
    Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar geliyor
    Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar geliyor
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

    Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

    Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    GÜNCEL HABERLER

    Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

    Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

    'Telefon tamiri' tartışmasında kabusu yaşadı!

    'Telefon tamiri' tartışmasında kabusu yaşadı!

    Meksika'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, kaçtığı için gözaltına alındı

    Meksika'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, kaçtığı için gözaltına alındı

    Vietnam'da gergedan boynuzu ticareti yapan kişiye 14 yıl hapis cezası

    Vietnam'da gergedan boynuzu ticareti yapan kişiye 14 yıl hapis cezası

    MTV'ye indirim gelecek mi? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi

    MTV'ye indirim gelecek mi? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi