'Katı mali politikalara geri dönmeliyiz'
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner yükselen enflasyon dikkate alındığında Almanya'nın katı mali politikalara gelecek yıl geri dönmesi gerektiğini söyledi.
06.05.2022 - 11:17 |
Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kararttığı ekonomik görünüm nedeniyle borçlanma sınırını 3 yıl için askıya aldıklarını, bunun yıl sonunda biteceğini hatırlatan Lindner, "Borçlanma tavanı uygulamasına gelecek yıl geri dönmeliyiz" diye konuştu.
Lindner, Covid-19 test ve aşılarının gelecek yıl bütçeye ek yük getirmeyeceğini de savundu.