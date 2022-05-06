'Katı mali politikalara geri dönmeliyiz'

Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kararttığı ekonomik görünüm nedeniyle borçlanma sınırını 3 yıl için askıya aldıklarını, bunun yıl sonunda biteceğini hatırlatan Lindner, "Borçlanma tavanı uygulamasına gelecek yıl geri dönmeliyiz" diye konuştu.

Lindner, Covid-19 test ve aşılarının gelecek yıl bütçeye ek yük getirmeyeceğini de savundu.