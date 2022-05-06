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Uzmanpara'Katı mali politikalara geri dönmeliyiz'
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'Katı mali politikalara geri dönmeliyiz'

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner yükselen enflasyon dikkate alındığında Almanya'nın katı mali politikalara gelecek yıl geri dönmesi gerektiğini söyledi.

06.05.2022 - 11:17 |
'Katı mali politikalara geri dönmeliyiz'

Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kararttığı ekonomik görünüm nedeniyle borçlanma sınırını 3 yıl için askıya aldıklarını, bunun yıl sonunda biteceğini hatırlatan Lindner, "Borçlanma tavanı uygulamasına gelecek yıl geri dönmeliyiz" diye konuştu.  

Lindner, Covid-19 test ve aşılarının gelecek yıl bütçeye ek yük getirmeyeceğini de savundu.