Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya geldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya geldi
ABONE OL

Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileriyle toplantı yaptı.

24.03.2021 - 17:50 | | DHA
Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

İtalya'da durum kritik! 3 milyon 440 bin 862'ye ulaştı

İtalya'da durum kritik! 3 milyon 440 bin 862'ye ulaştı

İspanya'da kabus sürüyor! Bir günde 320 ölüm...

İspanya'da kabus sürüyor! Bir günde 320 ölüm...

Son dakika: MEB duyurdu! Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellendi

Son dakika: MEB duyurdu! Ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellendi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Son dakika: Bakan Koca'dan Biontech aşısı için açıklama: Sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak

Son dakika: Bakan Koca'dan Biontech aşısı için açıklama: Sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, iptal mi 2021?

Son dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sıradaki Haber
2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

Sıradaki Haber
Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 24 Mart Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber