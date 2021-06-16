'Kaynaklar Bitcoin madencileri için yeterli değil'

Kripto paraların enerji tüketimini izleyen Digiconomist internet sitesinin kurucusu ve Bitcoin uzmanı Alex De Vries, AA muhabirine, Bitcoin madenciliği için yenilenebilir enerjinin yeterli kaynak sağlayamayacağını ifade etti.

Bitcoin madenciliğinde, ağdaki tüm bilgisayarların sayı tahmin etme oyunu oynadığını ve yalnızca doğru tahmin sonucu yeni blokların oluşumu ve kripto para ödüllendirilmesinin gerçekleştiğini belirten De Vries, "Şu anda tüm Bitcoin ağı, her saniye durmadan 150 bin katrilyon tahmin üretiyor. Dünyanın her yerinde bunun için çalışan milyonlarca cihaz var. Ağın enerji açlığı da buradan geliyor." dedi.

De Vries, ağa sürekli olarak daha fazla makine eklenmesi sebebiyle madencilik için kullanılan bir cihazın, yalnızca 1,5 yıl boyunca kar getirebileceğini dile getirdi.

Birinci olmak için yarışan cihazların bir süre sonra rekabet edemeyecek duruma geldiğini aktaran De Vries, şöyle devam etti:

"Bu nedenle kesintili çalışan yenilenebilir enerji kaynakları, en ucuz ve en stabil güç kaynağını arayan Bitcoin madencileri için makul ve yeterli değil. Bir süreliğine işlemleri durdurma veya kapatma seçeneği de mümkün değil. Çünkü madencilerin, yatırımlarını geri kazanmaları veya katlamaları için çok kısa süreleri var."

"Bitcoin madencilerinin kömürden vazgeçmeleri için teşvikler verilebilir"

De Vries, Bitcoin ağında etkili bir şekilde kullanılabilen tek yenilenebilir enerji kaynağının, Çin'in güneybatısındaki Sichuan hidroelektrik santralleri olduğunu ve buranın Bitcoin madenciliğinin merkezi sayıldığını kaydetti.

Sichuan'da yağmur mevsiminde artan hidroelektrik gücünün Bitcoin madenciliğinde kullanıldığını aktaran De Vries, bölgenin diğer zaman dilimlerinde enerji sıkıntısı çekmesi sebebiyle madencilik faaliyetlerinin ucuz kömürüyle ünlü Sincan bölgesine taşındığını söyledi.

De Vries, güneş enerjisi gibi diğer yenilenebilir kaynakların da söz konusu cihazları yalnızca yarım gün çalıştırabileceğini vurgulayarak, "Cihazların bir süreliğine bile durması madencileri büyük zarara uğratır. Bu durum da Bitcoin madencilerini fosil yakıtlar için ideal müşteri yapar. Atıl kömür santrallerini canlandırarak, fosil yakıtları kullanan çok sayıda Bitcoin madenciliği örneği var. New York'taki Greenidge şirketi ve Montana'daki Beowulf enerji şirketi bunlardan yalnızca ikisi." diye konuştu.

Öte yandan, yeni kurulan Bitcoin Madenciliği Konseyi'nin piyasaya bir etkisi olmayacağını savunan De Vries, kömürden yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmaları için madencilerin finanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevreye özen gösterme eyleminin, "madencilerin karşılayamayacakları bir lüks" olduğu değerlendirmesinde bulunan De Vries, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Square şirketinin yüzde 100 güneş enerjili Bitcoin maden fabrikasının çalışacağına inanmıyorum. New York merkezli bir yatırım yönetimi şirketi olan ARK Invest kısa süre önce, güneş piliyle şebekeye enerji sağlayan Bitcoin madencilik modeli geliştirdi. Belirli oranda kar elde etse de hiçbir madenci bu stratejiye yanaşmadı. Çünkü 7-24 kömürle çalışmak, her zaman sadece güneş enerjisiyle çalışmaktan daha karlı olacak."

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, haziran ayı başında Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve doğaya verilen zararı azaltmayı hedefleyen Bitcoin Madenciliği Konseyi kuruldu.

Twitter Üst Yöneticisi Jack Dorsey'nin finansal hizmet şirketi Square, 5 Haziran'da yenilenebilir enerji ile Bitcoin madenciliği için 5 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Tesisin, Bitcoin ekosisteminde yenilenebilir kaynakların daha fazla benimsenmesi ve Bitcoin'in tamamıyla yenilenebilir enerjiyle üretilebileceğini kanıtlamak amacıyla kurulacağı bildirildi.

Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador ise 9 Haziran'da volkanlar kaynaklı jeotermal enerjiyi Bitcoin üretiminde kullanacağını açıkladı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, yüzde 100 temiz, yüzde 100 yenilenebilir ve sıfır emisyonlu enerji ile Bitcoin madenciliği için devlete ait jeotermal şirketlerine talimat verildiğini ifade etti.