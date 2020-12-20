Kdv Tevfikatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat, KDV’nin devlet tarafından hem alıcı hem de satıcı arasında paylaştırmalıdır.



KDV Tevkifatı Nedir?



Tevkifat, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen hizmetler için tahsil edilen bir tutardır. KDV tevkifatı, iki çeşittir. Bunlar;

Gelir Vergisi Tevkifatı : Gelir vergisi kanunun 94. Maddesine göre, Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen oranlarda yapılan kesinti türüdür.

KDV Tevkifatı : KDV alacağının kanunda belirtilmiş hizmet bedeli ve mal alım satımı KDV tutarının bazen tamamen alıcıdan bazen de kanunda belirtilmiş oranlarda yapılan kesinti ile satıcıdan değil de vergi dairesine vergi mükellefi sıfatı ile beyan vererek ödenmesi gerekir.

KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?



Tevkifat, verilen her hizmet ve satılan her ürün ile yapılamaz. Tevkifat yapılabilecek işlemler ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenebilir. Tevkifat yapılabilecek hizmetler;

Danışmanlık ve denetim hizmetleri

Yapım ve buna ilişkili mimarlık ve mühendislik hizmetleri

Yapı denetim hizmetleri

Temizlik bahçe ve çevre bakım hizmetleri

Özel güvenlik hizmetleri

Her türlü yemek hizmeti

Teçhizat, makine, demirbaş ve taşıtların tamir bakım ve onarım işlemleri

Tevkifat, sadece hizmet alanına giren işlemlerde uygulanabilir. Kdv tevkifatı hesaplanırken hizmet bedeli 1000 TL olarak belirlenir ve uygulanacak tevkifat oranı 7/10 (%70) ve KDV oranımız olacak şekilde fatura kesilir. Tevkifat oranı sadece KDV’ye uygulanır. Toplam Tevkifat oranı; Toplam KDV X (Tevkifat oranı) şeklinde hesaplanır. Bu hesaplama ile ödenecek tevkifat oranı bulunmuş olur. Tevkifat oranı alıcı kuruluş tarafından vergi dairesine ödenir.